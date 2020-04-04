الجارديان: ربط 71 إصابة بكورونا بحضور صلاة فى كنيسة بكاليفورنيا

كتبت رباب فتحى

وجدت كنيسة كبرى في كاليفورنيا نفسها فى مركز تفشى فيروسات تاجية بعد أن ربطها مسئولو الصحة العامة بـ71 حالة، على الرغم من أن قادة الكنيسة يقولون إنهم تلقوا اللوم بشكل غير عادل لفشلهم في اتخاذ إجراءات لوقف الانتشار بين أعضاء الكنيسة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وضع مسئولو الصحة في المقاطعة كنيسة بيثاني التبشيرية، فى قلب واحدة من أكبر مجموعات التفشي في البلاد. يقال إن الكنيسة هي أكبر تجمع للكنيسة السلافية في الولايات المتحدة، مع حوالى 3500 عضو ويصل إجمالي الحضور فى بعض الخدمات إلى 10000.

وقال مدير الصحة العامة بالمقاطعة، إن ثلث حالات الإصابة بالفيروس التاجي في مقاطعة سكرامنتو مرتبطة بأماكن العبادة. حتى يوم الخميس، قدر مسئولو الصحة عدد حالات المقاطعة في 350، مع 10 وفيات.

قد يصاب واحد وسبعون من الأعضاء الذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب في مقاطعة سكرامنتو، وأعضاء يعيشون في مقاطعات أخرى. وقال المسئولون إن أحد الرعايا توفي، وأشار قس في إحدى الخطب على الإنترنت إلى أن قس الكنيسة الكبير دخل المستشفى وهناك اثنان آخران في حالة حرجة.

لم يستجب مسئولو الصحة على الفور لطلبات التعليق، لكن مدير الصحة العامة في مقاطعة سكرامنتو، بيتر بيلينسون، أخبر صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن "هذا أمر شائن أن يحدث"، مضيفًا أن إرشادات الصحة العامة تتفوق على حرية التعبير الديني.

قال بيلينسون يوم الخميس، إن الخدمات الشخصية في الكنيسة السلافية قد توقفت الآن. لكنه قال إن قادة الكنيسة رفضوا المحاولات السابقة لمناقشة القضايا. وأضاف بيلينسون لـ سكرامنتو بي "لقد أخبرونا أساسًا أن نتركهم وشأنهم"، "هذا أمر غير مسئول للغاية وخطير على المجتمع".