اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: ربط 71 إصابة بكورونا بحضور صلاة فى كنيسة بكاليفورنيا

السبت، 04 أبريل 2020 05:23 م
الجارديان: ربط 71 إصابة بكورونا بحضور صلاة فى كنيسة بكاليفورنيا الكنيسة فى كاليفورنيا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجدت كنيسة كبرى في كاليفورنيا نفسها فى مركز تفشى فيروسات تاجية بعد أن ربطها مسئولو الصحة العامة بـ71 حالة، على الرغم من أن قادة الكنيسة يقولون إنهم تلقوا اللوم بشكل غير عادل لفشلهم في اتخاذ إجراءات لوقف الانتشار بين أعضاء الكنيسة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وضع مسئولو الصحة في المقاطعة كنيسة بيثاني التبشيرية، فى قلب واحدة من أكبر مجموعات التفشي في البلاد. يقال إن الكنيسة هي أكبر تجمع للكنيسة السلافية في الولايات المتحدة، مع حوالى 3500 عضو ويصل إجمالي الحضور فى بعض الخدمات إلى 10000.

 

وقال مدير الصحة العامة بالمقاطعة، إن ثلث حالات الإصابة بالفيروس التاجي في مقاطعة سكرامنتو مرتبطة بأماكن العبادة. حتى يوم الخميس، قدر مسئولو الصحة عدد حالات المقاطعة في 350، مع 10 وفيات.

 

قد يصاب واحد وسبعون من الأعضاء الذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب في مقاطعة سكرامنتو، وأعضاء يعيشون في مقاطعات أخرى. وقال المسئولون إن أحد الرعايا توفي، وأشار قس في إحدى الخطب على الإنترنت إلى أن قس الكنيسة الكبير دخل المستشفى وهناك اثنان آخران في حالة حرجة.

 

لم يستجب مسئولو الصحة على الفور لطلبات التعليق، لكن مدير الصحة العامة في مقاطعة سكرامنتو، بيتر بيلينسون، أخبر صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن "هذا أمر شائن أن يحدث"، مضيفًا أن إرشادات الصحة العامة تتفوق على حرية التعبير الديني.

 

قال بيلينسون يوم الخميس، إن الخدمات الشخصية في الكنيسة السلافية قد توقفت الآن. لكنه قال إن قادة الكنيسة رفضوا المحاولات السابقة لمناقشة القضايا. وأضاف بيلينسون لـ سكرامنتو بي "لقد أخبرونا أساسًا أن نتركهم وشأنهم"، "هذا أمر غير مسئول للغاية وخطير على المجتمع".

 


كاليفورنيا

كورونا

الكنيسة السلافية

وباء كورونا

corona news

فيروس كورونا

عدد اصابات كورونا اليوم

اصابات فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتشار خيام المشردين فى شوراع كاليفورنيا خوفا من كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:00 م

حاكم كاليفورنيا يتوقع ذروة إصابات كورونا فى الولاية فى منتصف مايو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:35 م

مارك زوكربيرج وزوجته فى "لايف" مع حاكم كاليفورنيا اليوم للحديث عن كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 08:37 م

كاليفورنيا توافق على خطة جديدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%

الإثنين، 30 مارس 2020 05:00 ص

حاكم كاليفورنيا: لوس أنجلوس قد تواجه مصير نيويورك مع كورونا خلال 5 أيام

السبت، 28 مارس 2020 11:08 م

ولاية كاليفورنيا تحذر من مواجهة لوس أنجلوس نفس مصير نيويورك خلال 5 أيام

السبت، 28 مارس 2020 06:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة