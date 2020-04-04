الجارديان: اتهامات لأمريكا بـالقرصنة على شحنة أقنعة ومستلزمات طبية موجهة لبرلين

كتبت رباب فتحى

اتُهمت الولايات المتحدة "بالقرصنة الحديثة" بعد تحويل مسار شحنة من الأقنعة الموجهة للشرطة الألمانية ، وشرائها لوازم طبية بأسعار أعلى لقطع الطريق على دول أخرى في السوق العالمية للحصول على معدات الحماية من فيروسات التاجية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

تم تحويل مسار حوالي 200،000 قناع N95 إلى الولايات المتحدة أثناء نقلها بين الطائرات في تايلاند ، وفقًا لسلطات برلين التي قالت إنها أمرت بالأقنعة لقوة الشرطة.

ووصف أندرياس جيزيل ، وزير داخلية ولاية برلين ، التحويل بأنه "عمل من أعمال القرصنة الحديثة" وناشد الحكومة الألمانية مطالبة واشنطن بالامتثال لقواعد التجارة الدولية قائلا : "هذه ليست طريقة للتعامل مع شركاء عبر الأطلسي". "حتى في أوقات الأزمات العالمية ، يجب ألا تكون هناك طرق الغرب المتوحش".

وقالت التقارير الألمانية ، إن الأقنعة صنعت من قبل منتجًا صينيًا لشركة 3M الأمريكية ، لكن الشركة أصدرت بيانًا ليلة الجمعة قالت فيه: "ليس لدى 3M أي دليل يشير إلى أنه تم الاستيلاء على منتجات 3M. لا يوجد لدى 3M سجل لأية أجهزة تنفس من الصين لشرطة برلين. لا يمكننا التكهن بمصدر هذا التقرير ".

وبحسب التقاري الألمانية ، أن هناك مجموعة من الشكاوى حول ممارسة إدارة ترامب ، حيث تمارس الولايات المتحدة نفوذها في السوق للحصول على إمدادات طبية شحيحة ، مع تنافس الدول ضد بعضها للحصول على اللوازم الطبية.

وصف فاليري بيكريس ، رئيسة منطقة إيل دو فرانس ، التي تضم باريس ، السباق للحصول على الأقنعة بأنه "البحث عن الكنز" قائلا "لقد وجدت مخزونًا من الأقنعة متاحًا والأمريكيون - أنا لا أتحدث عن الحكومة الأمريكية - ولكن الأمريكيين يزايدون علينا". عرضوا السعر ثلاثة أضعاف واقترحوا الدفع مقدمًا. لا استطيع فعل ذلك. وقالت لبي إف إم تي في إنني أنفق أموال دافعي الضرائب ولا يمكنني الدفع إلا عند التحقق من الجودة ".