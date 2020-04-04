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الثقافة والسياحة بأبو ظبى تمدد حظر الحفلات بالفنادق والمطاعم السياحية

السبت، 04 أبريل 2020 01:51 م
الثقافة والسياحة بأبو ظبى تمدد حظر الحفلات بالفنادق والمطاعم السياحية ابو ظبى
كتبت آمال رسلان 

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قررت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي تمديد الحظر على إقامة الفعاليات وحفلات الأعراس في إمارة أبوظبي حتى إشعار آخر، بما في ذلك المنشآت السياحية، والنوادي الليلية والمطاعم السياحية، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المجتمع من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما مددت الدائرة إيقاف مزاولة خدمات المخيمات الصحراوية والخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة وجميع الفعاليات المصاحبة لها حتى إشعار آخر.

جدير بالذكر، أنّه سبق لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الإعلان عن التوقف المؤقت عن إقامة جميع الفعاليات وعمل النوادي الليلية في الإمارة وحفلات الأعراس بتاريخ 19 مارس 2020، حيث تولي الدائرة أهمية كبرى لصحة المجتمع وسلامته، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص.

 وأشارت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية والسياحية والنوادي الليلية والمطاعم السياحية والمطاعم العائمة وجميع مرافقها من قبل مفتشيها للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة. أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي إغلاق جميع المواقع الثقافية التابعة لها في الإمارة بشكل مؤقت، بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك تماشيًا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، وحرصًا على صحة وسلامة الزوار والجمهور من المجتمع المحلي. تتضمن هذه المواقع بيت العود، بيركلي أبوظبي، مركز القطارة للفنون، والتي كانت تقدم دروسًا محدودة في الفنون، مع اتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة.

 الجدير بالذكر، أنّه سبق لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إغلاق كل المواقع الثقافية في الإمارة، بما فيها "اللوفر أبوظبي، منارة السعديات، قصر الحصن، المجمّع الثقافي، متحف قصر العين، واحة العين، قلعة الجاهلي، وقصر المويجعي"، حيث تولي الأهمية الكبرى لصحة الزوار والموظفين وسلامتهم، على أن يتم إعلامكم لاحقًا عند مباشرة المواقع الثقافية استقبال زوارها مجددًا.

 


السياحة

كورونا

ابو ظبى

اخبار مصر

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