"الثقافة والسياحة" بأبوظبى : تأجيل مهرجان أم الإمارات إلى الربع الأخير من 2020

إيمان حنا

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تأجيل موعد مهرجان أم الإمارات إلى الربع الأخير من العام 2020، بعد أن كان من المقرر عقده من 26 مارس حتى 4 أبريل، وذلك حرصاً على صحة وسلامة سكان وزوار الإمارة.

ومن جهة أخرى كانت الإمارات قد أكدت أنه جار مشاورات بشأن تأجيل إكسبو 2020 للعام القادم ، وتعليقا على ذلك قال المتحدث الرسمي باسم مكتب «إكسبو 2020 دبي»، محمد عيسى الأنصاري، إن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل يداً بيد مع الشركاء والمشاركين الدوليين، من أجل تنظيم «إكسبو» دولي يحقق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع، وتحقيق استضافة مميزة، مضيفاً أنه إذا تم تصويت الدول الأعضاء، وموافقة المكتب الدولي للمعارض على التأجيل لمدة عام، فإن ذلك سيمكّن جميع الدول من تعزيز مشاركتهم. وفق الإمارات اليوم .

وأضاف الأنصاري ، أن «إكسبو 2020 دبي» سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة كل البشر وأجيال المستقبل.

وشدد الأنصاري على أن تأجيل جميع الأحداث العالمية، يؤكد يقين الجميع بالقدرة على تجاوز هذا التحدي، فسلامة الإنسان أولوية، ومن بعدها يمكننا أن نعالج معاً أي تبعات قد تسببها هذه الجائحة، فآمال شعوب العالم معقودة على تجاوز هذه الجائحة في المدى القريب.

وتابع: «سيكون من الطبيعي أن نشهد طفرة أنشطة محلية وعالمية ضخمة متوقعة بعد الوباء، وتغيير الكثير من الأولويات، فجميعنا واحد، وقوتنا نحن البشر في تعاوننا وتلاحمنا ومواجهة جميع التحديات معاً، ومن غير المستبعد أن تخلق الطفرة عبئاً كبيراً على الدول، ما قد يعرقل سلسلة الإمداد لدى بعضها، وبالتالي، فإن على الأحداث العالمية مثل (إكسبو 2020 دبي) أن تستعد لتسليط مزيد من الضوء على أهمية التعاون العالمي في شتى المجالات».