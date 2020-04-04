اليوم السابع
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"التطبيقيين": الإعلان عن مواعيد صرف المعاشات عقب استئناف العمل بالنقابة غدا

السبت، 04 أبريل 2020 11:34 ص
"التطبيقيين": الإعلان عن مواعيد صرف المعاشات عقب استئناف العمل بالنقابة غدا نقابة التطبيقيين
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للتطبيقيين، إنه سيتم الإعلان عن مواعيد العمل بالنقابة، وكذلك الإعلان عن تنظيم مواعيد صرف المعاشات للأعضاء المستحقين، عقب استئناف العمل بالنقابة، بداية من غدا الأحد، 5 إبريل2020، وذلك للالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
 
وقال الدكتور زكريا حشاد، نقيب عام التطبيقيين، إنه تمشيا مع سياسات الدولة فى زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، وحرصا على أرواح المواطنين وأعضاء نقابة التطبيقيين، فقد تقرر تعطيل العمل بالنقابة العامة للتطبيقيين، وكذلك فروع النقابة بالمحافظات، ابتداء من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وحتى يوم السبت الموافق 4 إبريل المقبل.
 
وأوضح نقيب التطبيقيين، أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل ابتداء من يوم الأحد الموافق 5 إبريل 2020، علما بأن توقف جميع الأنشطة لا يشمل النشاط الصحى، والمستشفى التابعة للنقابة.
 
جاء ذلك على خلفية، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.
 
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.
 
 
 

نقابة التطبيقيين

التطبيقيين

معاشات التطبيقيين

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