اليوم السابع
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التزام المواطنين بمنازل وتواجد أمنى لتنفيذ الحظر بشوارع الغربية.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 08:40 م
التزام المواطنين بمنازل وتواجد أمنى لتنفيذ الحظر بشوارع الغربية.. صور التزام المواطنين بمنازل وتواجد أمنى لتنفيذ الحظر بشوارع الغربية
الغربية محمد طارق

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شهدت شوارع مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، اليوم السبت، التزام كبير من المواطنين وسط انتشار أمنى مكثف لقسم شرطة زفتى برئاسة الرائد أحمد رمزى رئيس مباحث القسم، حيث خلت الشوارع الرئيسية والفرعية من المارة إلا للضرورة القصوى، وفرضت قوات الأمن الإغلاق على كافة الأنشطة بخلاف الصيدليات والبقالات والمخابز.

التزام المواطنين بمنازل وتواجد أمنى لتنفيذ الحظر بشوارع الغربية (1)
 

وكانت مراكز ومدن محافظة الغربية شهدت تواجد أمنى مكثف منذ اليوم الأول لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ حظر التجوال منذ الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، حيث حرص المواطنين على الالتزام داخل المنازل وتنفيذ قرار الحظر حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

التزام المواطنين بمنازل وتواجد أمنى لتنفيذ الحظر بشوارع الغربية (2)
 
وكان الدكتور  طارق رحمى محافظ الغربية، أكد تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة موضحا أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
 
التزام المواطنين بمنازل وتواجد أمنى لتنفيذ الحظر بشوارع الغربية (3)
 

وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بتنفيذ القرارات، مؤكدا أنه يثق فى وعى أبناء الغربية وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية فى إتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الإصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإجراءات الحظر.

التزام المواطنين بمنازل وتواجد أمنى لتنفيذ الحظر بشوارع الغربية (4)
 

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات ضمن جهود المحافظة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

التزام المواطنين بمنازل وتواجد أمنى لتنفيذ الحظر بشوارع الغربية (5)
 

وقال المحافظ، إن مديرية الطب البيطري قامت بتعقيم وتطهير 1500 منشأة حكومية من بينها المستشفيات والوحدات الصحية والتربية والتعليم والوحدات المحلية وأيضا دور العبادة المساجد والكنائس.

التزام المواطنين بمنازل وتواجد أمنى لتنفيذ الحظر بشوارع الغربية (6)
 
 
التزام المواطنين بمنازل وتواجد أمنى لتنفيذ الحظر بشوارع الغربية (7)
 

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