اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف الدولى يعلن مغادرة قاعدة الحبانية الجوية وتسليمها للقوات العراقية

السبت، 04 أبريل 2020 12:29 م
التحالف الدولى يعلن مغادرة قاعدة الحبانية الجوية وتسليمها للقوات العراقية قوات التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن التحالف الدولى لمحاربة داعش بقيادة واشنطن، اليوم السبت، مغادرة قاعدة الحبانية الجوية وتسليمها إلى القوات الأمنية العراقية، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا/ - أن رحيل قوات التحالف يأتي ضمن إطار الاتفاق بين قوات التحالف وقيادة العمليات المشتركة التابعة للحكومة العراقية.

وفى 30 مارس الماضى، أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء، لحظة تسليم قوات التحالف الدولى قاعدة كركوك الجوية إلى القوات العراقية بالمنطقة الخاصة بها فى قاعدة كركوك الجوية فى محافظة كركوك 250كم شمالى بغداد.

وقالت إن عملية التسليم للقوات الأمنية العراقية جرت بمراسم عسكرية، وبحضور قيادات عسكرية عراقية ومن قوات التحالف الدولى داخل قاعدة كركوك الجوية .
وسبق وفى 26 مارس الماضى، أن تسلمت القوات العراقية،  قاعدة القيارة العسكرية فى محافظة نينوى 400كم شمالى بغداد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وكتب المتحدث باسم التحالف مايلز كاجينز على حسابه فى "تويتر": "تواجد بعثات التحالف الدولى فى العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية لهزيمة فلول داعش فقط.

وسلمت قيادة قوات التحالف مقراتها فى داخل القواعد العراقية إلى وزارة الدفاع العراقية، وكذلك المئات من جنود المدربين يغادرون مؤقتًا من أجل سلامتهم من فيروس كورونا المستجد".

وكانت رئاسة الأركان الفرنسية قد أعلنت، أن باريس قررت سحب جنودها من العراق حيث يشاركون فى عمليات تدريب، وذلك "خصوصاً" بسبب تفشّى وباء كورونا فى هذا البلد.

وقالت رئاسة الأركان فى بيان، إنه "بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قرّر التحالف (الدولى الذى تقوده واشنطن) تعديل حجم انتشاره فى العراق وتعليق أنشطة تدريب قوات الأمن العراقية مؤقتاً ولا سيما بالنظر إلى الأزمة الصحية".

وبدوره، أعلن الجيش التشيكى، أنه سحب 30 جندياً من العراق بسبب مخاوف أمنية وقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الجيش الأمريكي، الذى يشكل الغالبية العظمى من القوات الأجنبية المنتشرة فى العراق، أعلن الأسبوع الماضى سحب قواته من قواعد صغيرة يمكن أن تتعرض فيها لهجمات مجموعات الحشد الشعبى الموالى لإيران، لإعادة تجميعها فى قواعد أكبر وتتمتع بحماية أكبر.

وحذرت القيادة المركزية من أنه "فى المستقبل، نتوقع أن يدعم التحالف القوات العراقية من عدد أقل من القواعد، بعدد أقل من الأفراد"، مؤكدة أن التحالف "يبقى ملتزماً على الأمد الطويل" بالمعركة ضد تنظيم داعش".

 


التحالف الدولى

العراق

قاعده الحبانيه

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المتظاهرون العراقيون يتحدون فيروس كورونا.. المعتصمون يواصلون تنظيم المسيرات والبقاء فى الميادين رغم حظر التجول.. ويتحدون السلطات: لن نعود لمنازلنا.. والتحالف الدولى ينسحب من قاعدة كركوك ويسلمها للقوات العراقية

الإثنين، 30 مارس 2020 11:45 م

صور.. التحالف الدولى يسلم قاعدة كركوك الجوية إلى القوات العراقية

الإثنين، 30 مارس 2020 02:46 ص

التحالف الدولى يسلم قاعدة "القيارة" الجوية للجيش العراقى

الجمعة، 27 مارس 2020 02:00 ص

التحالف الدولى يسلم قاعدة "القيارة" الجوية للجيش العراقى

الخميس، 26 مارس 2020 10:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة