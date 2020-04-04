اليوم السابع
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البيئة : التفتيش على 93 مستشفى و4 مقالب للمخلفات بالقاهرة لمواجهة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 11:32 ص
البيئة : التفتيش على 93 مستشفى و4 مقالب للمخلفات بالقاهرة لمواجهة كورونا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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شن قطاع الفروع والإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى عدد من الحملات التفتيشية على عدد 93 مستشفى ومركز ومعمل طبى خلال ال48 ساعة الماضية للتأكد من اتباعها للاشتراطات البيئية السليمة الخاصة بتداول النفايات الطبية والمخلفات الخطرة و التخلص منها بشكل آمن.
 
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تكثيف الجهود على كافة محاور العمل المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، لتنفيذ خطة وزارة البيئة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وفى مجال منظومة إدارة المخلفات الصلبة يكثف جهاز إدارة وتنظيم المخلفات أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب ، حيث قامت محاور التفتيش اليومى بالمرور على مقالب كلاً من : القطامية ، الوفاء والأمل ، الطوب الرملى ، شبرامنت وتبين استقرار الأوضاع بهم وإتباع عمليات التغطية بشكل سليم. 
 
وتتابع وحدة الرصد والمتابعة بجهاز إدارة وتنظيم المخلفات  الأوضاع بعدد من  أحياء المنطقة الشمالية والجنوبية بالقاهرة (حي مصر الجديدة وحي المعادي وحي طره) وذلك للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع ،وقد تم رصد عدد من النقاط وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لإزالة النقاط المرصودة. 
 
كما تمكنت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة من رفع ما يقرب من 6926 طن مخلفات بمحافظات كلاً من ( كفر الشيخ / اسيوط / قنا /الغربية )  والتخلص الآمن منها وذلك ضمن جهود الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا ، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، وتم توعية عمال النظافة بضرورة  إستخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات وتم تعريفهم طرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات حماية وقفازات.
 
وطالبت وزارة البيئة المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءت التى أقرها رئيس مجلس الوزراء للحد من إنتشار الفيروس ،والإلتزام بالتعليمات التى أصدرتها وزارة الصحة الخاصة بطرق الوقاية من الفيروس مع ضرورة الإهتمام بعدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والاماكن العامة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.
 
 

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