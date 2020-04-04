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البحرين تسمح بهبوط رحلات الترانزيت واقتصار دخول البلاد على المواطنين والمقيمين

السبت، 04 أبريل 2020 11:08 ص
البحرين تسمح بهبوط رحلات الترانزيت واقتصار دخول البلاد على المواطنين والمقيمين خطوط البحرين
كتب محمد جمال

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أصدرت هيئة شئون الطيران المدنى بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين تعميما يفيد بالسماح للمسافرين العابرين والمحولين من جميع الجنسيات استخدام مطار البحرين الدولى اعتبارا من مساء  اليوم الموافق 3 ابريل 2020م، وذكر التعميم بأن دخول المسافرين لمملكة البحرين سيظل مقتصرا على المواطنين البحرينيين والمقيمين بالمملكة والمسافرين الحاملين لرسالة الإذن المسبق للدخول.

وأعلنت دولة البحرين عن وصول الإصابات إلى 241 إصابة مؤكدة ، قادمة من إيران وفق ماذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها

وكانت البحرين أعلنت  تعافى 21 شخصا من كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وجه بعلاج مجانى لـ47 مريضا بفيروس كورونا من الوافدين، جاء ذلك بحسب العربية، فى غضون ذلك  ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اليوم، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التى تعقد لأول مرة عن بعد.


البحرين

ترانزيت

كورونا

رحلات البحرين

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