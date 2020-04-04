البحرية الأمريكية تعلن 155 إصابة كورونا على متن حاملة الطائرات تثيودور روزفلت

أعلنت البحرية الأمريكية عن وجود 155 حالة إصابة بوباء كورونا على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت وذلك بعد فحص 44% من طاقمها.
وتسود حالة من القلق فى صفوف الإدارة الأمريكية من اتساع دائرة انتشار الوباء فى كافة الولايات ، فضلاً عن تسلله إلى وحدات الجيش الأمريكية وقطاعاته المختلفة.
وكانت البحرية الأمريكية قد أعفت مؤخراً قائد حاملة الطائرات بريت كروزير بعدما كتب خطابا تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية اتخاذ إجراءات أقوى للسيطرة على تفشى فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات.
وأمس الأول الخميس، أعلن البنتاجون فى فحصه المبدئي للعاملين على متن حاملة الطائرات إصابة 93 شخصا بفيروس كورونا المستجد، على متن حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت)، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية فى ذلك الحين.
وكان قائد حاملة الطائرات - التي تحمل على متنها أكثر من 4 آلاف شخص - طلب مساعدة طارئة، الثلاثاء، لوقف تفشي فيروس كورونا على سفينته، بعد تأكد إصابة عدد من البحارة على متن السفينة، الأسبوع الماضي.
وأوصى كروزير بفرض حجر صحي على كل أفراد الطاقم تقريبا، موضحا أنه من المستحيل تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي على متن حاملة الطائرات، حيث يعيش عدد كبير من البحارة في مساحات ضيقة.
وحذر المسؤول العسكري في رسالته، من أن انتشار الفيروس "مستمر ومتسارع، مضيفا أن هناك حاجة لتحرك حاسم.
وتعتبر الولايات المتحدة اعلى الدول إصابة بفيروس كورونا حيث سجلت اكثر من 277 الف اصابه ويليها 4 دول أوروبية أخرى بها عدد إصابات أكبر من دولة الصين بؤرة ظهور الفيروس، فيما شهد العالم أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.
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