البحرية الأمريكية تعلن 155 إصابة كورونا على متن حاملة الطائرات تثيودور روزفلت

كتبت: نهال طارق

أعلنت البحرية الأمريكية عن وجود 155 حالة إصابة بوباء كورونا على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت وذلك بعد فحص 44% من ‏طاقمها.‏

وتسود حالة من القلق فى صفوف الإدارة الأمريكية من اتساع دائرة انتشار الوباء فى كافة الولايات ، فضلاً عن تسلله إلى وحدات الجيش الأمريكية وقطاعاته المختلفة.

وكانت البحرية الأمريكية قد أعفت مؤخراً قائد حاملة الطائرات بريت كروزير بعدما كتب خطابا تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية اتخاذ ‏إجراءات أقوى للسيطرة على تفشى فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات‎.

وأمس الأول الخميس، أعلن البنتاجون فى فحصه المبدئي للعاملين على متن حاملة الطائرات إصابة 93 شخصا بفيروس كورونا المستجد، على متن حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت)، حسبما أفادت ‏وسائل إعلام أمريكية فى ذلك الحين.

وكان قائد حاملة الطائرات - التي تحمل على متنها أكثر من 4 آلاف شخص - طلب مساعدة طارئة، الثلاثاء، لوقف تفشي فيروس كورونا ‏على سفينته، بعد تأكد إصابة عدد من البحارة على متن السفينة، الأسبوع الماضي‎.

وأوصى كروزير بفرض حجر صحي على كل أفراد الطاقم تقريبا، موضحا أنه من المستحيل تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي على متن ‏حاملة الطائرات، حيث يعيش عدد كبير من البحارة في مساحات ضيقة‎.

وحذر المسؤول العسكري في رسالته، من أن انتشار الفيروس "مستمر ومتسارع، مضيفا أن هناك حاجة لتحرك حاسم‎.‎

وتعتبر الولايات المتحدة اعلى الدول إصابة بفيروس كورونا حيث سجلت اكثر من 277 الف اصابه ويليها 4 دول أوروبية ‏أخرى بها عدد إصابات أكبر من دولة الصين بؤرة ظهور الفيروس، فيما شهد العالم أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا ‏حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة‎.