اليوم السابع
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الانتهاء من توزيع 5657 شريحة لطلاب الصف الأول الثانوى بأسوان.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 07:12 م
الانتهاء من توزيع 5657 شريحة لطلاب الصف الأول الثانوى بأسوان.. صور الانتهاء من توزيع شرائح التابلت
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد الدكتور السيد الفيومى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية انتهت اليوم من تسليم جميع شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت لـ 5657 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2019 / 2020 والتى بدأت من يوم 30 مارس الماضى.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، إنه تم التنسيق المسبق مع الشركة المصرية للاتصالات للحد من التجمعات والتكدس أمام مراكز وفروع الشركة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تم تقسيم أولياء الأمور والطلاب بأعداد قليلة على الفصول الدراسية وأفنية المدارس بعيداً عن الازدحام مع تعقيم وتطهير هذه المدارس.

وأضاف السيد الفيومى بأنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى غدًا وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة حيث يؤدى الطلاب الامتحانات بمنازلهم فى تمام العاشرة صباحًا سواء من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأوضح بأن هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات التجريبية ولضمان تمكن الطلاب من الدخول على المنصة الإمتحانية ، وفى حالة مواجهة أى مشكلة فى الامتحان على الطالب أن يتواصل مع مدرسته ، بالإضافة إلى التوجه لأقرب سنترال أو فرع لشركة الاتصالات فى حال وجود مشكلة فى تشغيل أو تفعيل الشريحة .

يأتى ذلك انطلاقاً من الجهود المبذولة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار مرض كورونا المستجد ومنها توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمسئولى التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات بتطبيق آلية التوزيع الآمن لشرائح الإنترنت الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الفصل الأول الثانوى مما ساهم فى الحد من التجمعات والاختلاط.

 

الانتهاء من توزيع شرائح التابلت (1)
 

 

الانتهاء من توزيع شرائح التابلت (2)
 

 

الانتهاء من توزيع شرائح التابلت (3)
 

 

الانتهاء من توزيع شرائح التابلت (4)
 

 


كورونا

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