اليوم السابع
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الامتحان التجريبى للصف الاول الثانوى ببورسعيد غدا

السبت، 04 أبريل 2020 03:42 م
الامتحان التجريبى للصف الاول الثانوى ببورسعيد غدا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلنت محافظة بورسعيد، انطلاق الامتحان التجريبى للصف الاول الثانوى، غدا الأحد، على مستوى الجمهورية من المنازل وتم تقسيم الوقت لبدء الامتحان الى اربع مجموعات كل مجموعة تضم عدد من المحافظات وتوقيت محافظة بورسعيد للدخول على الامتحان للصف الاول الثانوى الساعة 2 ظهرا حتى الرابعة عصرا فيمكن الدخول على الامتحان الساعة 2.15 او 2.30 أو حسب دخولك المهم خلال المدة الزمنية من 2 ظهرا حتى ال 4 عصرا .

 

 وطمأنت المحافظة، أهالى بورسعيد بأن الامتحان تجريبى للتدريب الهدف منه هو تجربة منصة الوزارة والتدريب على طريقة الاسئلة والتدريب على عملية الامتحان الالكترونى بشكل كامل، ومن الممكن الدخول من خلال أى شبكة wifi من المنزل، أو من خلال شبكة «4G» الخاصة بشركات الاتصالات وسيعطى الطالب الوقت من تاريخ الدخول، وقالت أنه يمكن للطلاب التواصل عبر أرقام غرفة العمليات وهى "– 01270471047- 0122469055001287300037".

وفى سياق آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد،  اليوم الأربعاء تسليم ٩٠٪ من شرائح التابلت لطلاب الأول الثانوى منذ بدء إجراءات تسليم الشرائح للطلاب،  مشيرا أن المستهدف لاستلام شرائح التابلت من طلبة أولى ثانوى عام ٤٥٠١ طالب وطالبة،  وتم تسليم ٤٠٤١ طالب وطالبة حتى الآن،  وذلك فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم لمنع التكدس والتزاحم فى المدارس حفاظا على صحة ابناءنا الطلاب لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد .

 

وأكد اللواء عادل الغضبان،  أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد خصصت ١١ مركزا بالمدارس لتوزيع الشريحة لتخدم كافة مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة وعددها ٢٩ مدرسة ما بين الحكومى والخاص،  مضيفا أن توزيع شرائح التابلت بدأت من يوم الاثنين لطلاب الصف الأول الثانوى والذى شهد توافد أولياء الأمور والطلاب على الشرائح .

 

كما أوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة حرصت على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب وأولياء الأمور اثناء حصولهم على شرائح التابلت،  وكذلك اتباع الارشادات والتعليمات الخاصة بالصحة العام للمواطنين وكافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية،  لمنع الاختلاط وتوفير مناخ آمن فى ظل الأوضاع الاوضاع الراهنة،  مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الخروج من هذه المرحلة بسلام و سلامة المواطنين تأتى فى المقام الأول لتخطى هذه الفترة الحرجة.

 

 


بورسعيد

عادل الغضبان

امتحانات

الصف الأول الثانوى

كورونا

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