وأضافت أن السلطات شككت في محتويات الشاحنة ، وأمرت السائق بفتحها ، حيث عثر على أكثر من ستين قتيلاً و 14 ناجياً آخرين . 

وقال مسؤولون في موزمبيق إن المهاجرين لقوا حتفهم بسبب نقص الأوكسجين، فيما اعترف سائق الشاحنة بأن سيارته استأجرت لتهريب المهاجرين من مالاوي إلى موزمبيق.

 