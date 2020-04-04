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الإندبندنت: مستشار جونسون حثه على إيجاد طريقة لإنهاء الإغلاق الوطنى

السبت، 04 أبريل 2020 11:07 ص
الإندبندنت: مستشار جونسون حثه على إيجاد طريقة لإنهاء الإغلاق الوطنى بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن تقرير كشف أن المستشار الرئيسي لبوريس جونسون بشأن جائحة الفيروس التاجي، حث رئيس الوزراء على إيجاد طريقة لإنهاء الإغلاق على الصعيد الوطني.

واقترح جراهام ميدلي، الخبير في انتشار الأمراض المعدية ، أن الحكومة "وضعت نفسها في زاوية" من خلال فرض قيود واسعة النطاق على الحركة التي يدعي أنها قد تسبب أضرارا أكبر من الوباء نفسه.

واقترح أن الضرر المحتمل الناجم عن القيود يشمل الأضرار الاقتصادية. وقال لصحيفة التايمز "لا أقصد الاقتصاد عمومًا ، أعني دخل الأشخاص الذين يعتمدون على تدفق مستمر من المال وأطفالهم، وخاصة جانب إغلاق المدرسة".

وقال: "ستكون هناك أيضا أضرار فعلية فيما يتعلق بالصحة العقلية ، من حيث العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال ، ومن حيث فقر الغذاء."

وزعمت أن المملكة المتحدة ربما لا يزال يتعين عليها إعادة النظر في استراتيجية مناعة القطيع "للسماح للناس بالإصابة  بالفيروس بأقل طريقة مميتة" ، حسبما زعمت الصحيفة.

ويشير ذلك إلى أن هذا قد ينطوي على قبول الخطر المتزايد على المسنين بدلاً من إيذاء الأجيال الشابة بارتفاع معدلات البطالة والعنف المنزلي والأمراض العقلية.

وبحسب ما ورد ادعى البروفيسور ميدلي ، من كلية لندن للصحة والطب ، أن الوباء سيصل حتمًا إلى الذروة مرة أخرى بمجرد أن يتم فك الإغلاق وعودة الناس إلى العمل.

وكان  جادل في السابق ضد التسرع في حظر مباريات كرة القدم أو إغلاق المدارس ، قائلاً إنه "شعور جيد ولكنه ليس بالضرورة مستندًا إلى الأدلة".

وقال لمجلة ذي أتلانتيك في أوائل شهر مارس: "مشكلتي في استراتيجيات العديد من البلدان هي أنها لم تفكر بعد الشهر التالي".

وقال إن "المملكة المتحدة مختلفة. نحن في بداية عملية طويلة ، ونعمل على إيجاد أفضل طريقة للوصول إلى هناك بأقل تأثير على الصحة العامة "

 

 


كورونا

وباء كورونا

بريطانيا

بوريس جونسون

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