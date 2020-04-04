اليوم السابع
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الإمارات تمدد حظر التجول ليلا لتطهير الأماكن العامة

السبت، 04 أبريل 2020 01:12 م
الإمارات تمدد حظر التجول ليلا لتطهير الأماكن العامة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أفادت وكالة أنباء الإمارات في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأن الإمارات قررت تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى لتطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويتم تنفيذ حملة تطهير تشمل رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي. ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.

وبدأت هذه الحملة في 26 مارس وجرى تمديدها بالفعل قبل أسبوع حتى الخامس من أبريل .

وقالت الوكالة "أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني"، دون ذكر موعد انتهاء هذه الحملة.

وأعلنت الإمارات ارتفاعا حديثا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إذ جرى تشخيص إصابة المئات به منذ الأول من أبريل نيسان الجاري.

وحتى أمس الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة 1264 وتسع وفيات.

 


الامارات

كورونا

فيروس كورونا

حظر التجول

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