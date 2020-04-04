الإمارات تمدد تعقيم الشوارع على مدار الـ 24 ساعة لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا

كتب آسر أحمد

قررت لجنة إدارة الأزمات والكوارث في دولة الامارات العربية، تمديد قرار تعقيم الشوارع على مدار الـ 24 ساعة، لمدة أسبوعان آخرين، ابتداءً من الساعة الثامنة من مساءً اليوم.

ووفقاً لجريدة الإمارات اليوم، فإن لجنة الأزمات والكوارث، قررت تمديد الأسبوعان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع كل المخالفين.

وفي بيان من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، نقلته الصحيفة الإماراتية، أكدت على استمرار عمل منافذ بيع الغذاء والصيدليات على مدار الساعة لتوصيل المستلزمات الأساسية بشكل مستمر وبصورة طبيعية، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان، للتأكد من حالتهم الصحية وعدم اصابتهم بالفيروس، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

و قالت فريدة الحويسنى، المتحدث الرسمى عن الصحة فى الإمارات، اليوم، خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة الإماراتية حول تطورات كورونا، إن 241 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة جديدة جراء كورونا والإجمالى 10 وفيات.

وأضافت فريدة، أن زيادة الحالات المسجلة طبيعى بسبب الاختبارات الاستباقية، وقد نشهد خلال الفترة المقبلة تسجيل مزيد من الحالات، وندعو للالتزام التام بإجراءات الحجر الصحى "المنزلى أو المؤسسي".

وكانت وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع أعلنت عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبذلك يبلغ عدد الحالات التى تم تشخيصها 1264 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحى، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108 حالات.