اليوم السابع
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الإمارات: استمرار برنامج التعقيم الوطنى وتطوير آلياته

السبت، 04 أبريل 2020 11:45 ص
الإمارات: استمرار برنامج التعقيم الوطنى وتطوير آلياته تعقيم شوارع دبى
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع و وزارة الداخلية بدولة الإمارات، اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وذلك حرصًا على استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19،  على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري، ويأتي القرار أيضاً بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.وفق وام.

يأتي القرار في أعقاب نجاح المراحل الأولى من البرنامج منذ انطلاقه فى 26 مارس الماضى، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة من خلال أحدث الوسائل والتكنولوجيات، وبدعم وتعاون من مختلف الجهات ومشاركة مئات العاملين والمشرفين والإداريين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وستقوم الجهات المحلية في كل إمارة بوضع خطط التعقيم وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها، حيث ومن المقرر أن يستمر برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك بصورة يومية، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار، مع تقييد الحركة يوميًا في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وأكدت الوزارتان على أهمية استمرار تعاون الجمهور مع البرنامج لتسهيل عمل الفرق على مختلف الأصعدة، والاستمرار بالإلتزام بالساعات المقررة لعمليات التعقيم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الهوية والجنسية والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.


الامارات

دبى

كورونا

حملات تعقيم الشوارع

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