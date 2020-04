الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بدعم المهددين فى مناطق الألغام

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدعم المهددين في مناطق الألغام والمتفجرات وقال جوتيريش في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "إن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تهدد بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع، بينما نتعامل مع أزمة # COVID19، لنتذكرالأشخاص الذين يعيشون في ظل الذخائر المتفجرة ونلتزم بمواصلة دعمهم"

Mines and explosive remnants of war threaten some of the most vulnerable people in society.



As we tackle the #COVID19 crisis, let's remember the people living under the shadow of explosive ordnance & commit to continue supporting them.https://t.co/JpELjGC5Sc