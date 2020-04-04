اليوم السابع
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وسط أزمة كورونا..

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بدعم المهددين فى مناطق الألغام

السبت، 04 أبريل 2020 11:42 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بدعم المهددين فى مناطق الألغام أنطونيو جوتيريش أمن عام الأمم المتحدة
هند المغربي

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدعم المهددين في مناطق الألغام والمتفجرات وقال جوتيريش في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "إن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تهدد بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع، بينما نتعامل مع أزمة # COVID19، لنتذكرالأشخاص الذين يعيشون في ظل الذخائر المتفجرة ونلتزم بمواصلة دعمهم"

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت بموجب قرارها 97/60 في 8 ديسمبر 2005، يوم 4 أبريل من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، للقيام، بتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم، أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي.

ومنذ فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ، المعروفة عموما باسم اتفاقية حظرالألغام المضادة للأفراد، في عام 1997، صدّق 156 بلدا على المعاهدة أو انضم إليها. وتم تدمير ما يزيد على 41 مليون لغم من مخزونات الألغام المضادة للأفراد، وتوقف من حيث الجوهر إنتاج تلك الألغام وبيعها ونقلها.

 


جوتيريش

الامين العام لأمم المتحدة

الالغام

كورونا

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