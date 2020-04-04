اليوم السابع
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الأطباء تطالب الصحة بتقليل طاقة العمل فى عيادات المستشفيات

السبت، 04 أبريل 2020 12:19 م
الأطباء تطالب الصحة بتقليل طاقة العمل فى عيادات المستشفيات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، إنه فى الوقت الذى يتحتم فيه تشديد الاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، من تخفيف الزحام وتطبيق التباعد الاجتماعى خاصة فى المستشفيات، وصدور قرار رسمى من وزارة الصحة بإيقاف العمل فى العيادات الخارجية بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، إلا أن مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى أصدر قرار بعودة العمل بالعيادات بكامل طاقتها، مما يؤدى لخطر تفشى الوباء.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان لها، اليوم، السبت، أنها أرسلت خطاب للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تطالبها بتفسير والتحقيق فى الأمر، قائلة: بالإشارة لتعرض المواطنين للعدوى بفيروس كورونا، ومايستلزم ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات التباعد وتخفيف الزحام، وبالإشارة للقرار الصادر من رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، بناء على تعليمات وزيرة الصحة، بايقاف العمل بالعيادات الخارجية بجميع المستشفيات التابعة للوزارة ونقل العمل بالعيادات الرئيسية للمراكز الصحية القريبة إعتبارا من تاريخ 29 مارس 2020 .

وأضافت: وبالإشارة للقرار الصادر من مدير مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، بناء على تعليمات وزيرة الصحة، بعودة العمل بالعيادات الخارجية بكامل طاقتها إعتبارا من تاريخ 29 مارس 2020، مما يؤدي لعودة التزاحم وخطر تفشي العدوى بفيروس كورونا ، نرجو من وزارة الصحة التوجيه بضرورة تقليص العمل بالعيادات الخارجية، وكذلك التدخلات الطبية غير العاجلة، وذلك لتقليل الإزدحام للحد من إنتشار العدوى بفيروس كورونا.

كانت النقابة قد طالبت بإصدار تعليمات من وزارة الصحة، للتأكيد على جميع مديري المنشآت الطبية بضرورة متابعتهم لتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بصورة مستمرة، مع ضرورة إعلان البرتوكول العلمي الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد بواسطة الفريق الطبي ومتابعة تطبيقها، وكيفية استخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبي وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة أوالمرضية (قناع عادی - قناع عالى الحماية - قفازات - غطاء رأس - مريلة واقية - نظارة واقية)، وذلك لضمان الوقاية لمقدمي الخدمة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا بداخل المنشآت الطبية حماية للوطن والمواطن.

 


نقابة الاطباء

مستشفى الشيخ زايد

وزيرة الصحة

كورونا

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