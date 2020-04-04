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الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 29

السبت، 04 أبريل 2020 11:55 ص
الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 29 درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا، لطيف ليلا،  والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا، مائل للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
 
وقال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة،  وشمال الصعيد حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد ، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة.
 
و يشهد اليوم السبت ، ارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا  شديد البرودة ليلا،  والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس حار نهارا  شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا  مائل للررودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق .
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس حار نهارا  مائل للبرودة ليلا،  والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة ،  وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .
 
 
 

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