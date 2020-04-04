اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 09:15 م
خالد صلاح
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الأردن تلجأ للطائرات بدون طيار لمراقبة حظر التجول

السبت، 04 أبريل 2020 09:14 م
الأردن تلجأ للطائرات بدون طيار لمراقبة حظر التجول حظر التجول فى الأردن
أ.ش.أ

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أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية ، أنها لجأت إلى الطائرات بدون طيار لمراقبة حظر التجول ، المفروض على المملكة ، في وقت ارتفعت فيه عدد الحالات المصابة بفيروس كرونا المستجد في اليوم السبت إلى 323 حالة بعد تسجيل 13 حالة جديدة، بحسب ما أعلن عنه وزير الصحة الأردني سعد جابر.

وأعلن جابر، خلال الإيجاز الصحفى اليومى، عن تسجيل 16 حالة شفاء ،وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات، 323 إصابة، و74 حالة شفاء، و5 وفيات.

من جانب آخر قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة ، إن الحظر الشامل من الممكن أن يتكرر بحسب أعداد الإصابات وتطورات الأوضاع في الأردن .. مشيرا إلي أن العديد من الملاحظات وردت للحكومة حول عدم الالتزام بحظر التجول الشامل في بعض القرى في المحافظات.

وأوضح أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الأردن ستقوم بمراقبة الالتزام بحظر التجول من خلال طائرات دون طيار "درونز" وكاميرات المراقبة، واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين.


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حظر الاردن

كورونا

فيروس كورونا

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