تيجوسيجالبا (أ ش أ)

اعتقلت السلطات فى أمريكا الوسطى آلاف الأشخاص لخرقهم القواعد التى تطبقها الحكومات للحد من فيروس كورونا الآخذ فى الانتشار بسرعة فى منطقة تملك موارد طبية محدودة، وقالت السلطات في هندوراس، "إن نحو 2250 شخصا احتجزوا لخرقهم حظر التجول الساري منذ منتصف مارس"، في حين قالت سلطات جواتيمالا "إنها ألقت القبض على 5705 أشخاص بسبب مغادرتهم بيوتهم دون مبرر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفى بنما، اعتقل أكثر من 5 آلاف شخص في الأسابيع القليلة الماضية لخرقهم قواعد حظر التجوال، كما تم احتجاز 424 شخصا آخرين لعدم التزامهم بقواعد تجعل خروج الرجال والنساء من المنازل في أيام محددة بالتناوب.

في الوقت نفسه، ألقي القبض على 712 شخصا في السلفادور لعدم التزامهم بالحجر المنزلي الإجباري الذي فرضه الرئيس نجيب أبو كيلة.

وكانت وزارة الصحة فى بنما أعلنت الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد وصل إلى 1317 بزيادة 136 حالة فى حين ارتفع عدد الوفيات إلى 32 .

أصدر الركاب على متن سفينة سياحية عالقة قبالة ساحل بنما نداء يائسا للسماح لها بالرسو بعد وفاة أربعة أشخاص أثناء تفشي فيروس كورونا على متنها، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأثبتت نتائج الاختبار إصابة شخصين بالفيروس بينما يوجد العشرات الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا على متن سفينة الرحلات البحرية الفاخرة زاندام ، التي لم تتمكن أن ترسو بعد إغلاق العديد من دول أمريكا اللاتينية موانئها استجابة للوباء العالمي.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم عزل المئات من مواطني أمريكا الشمالية وأستراليا وبريطانيا في غرفهم على متن الباخرة، وتجري عملية نقل من قارب إلى قارب لبعض المسافرين الأصحاء إلى سفينة شقيقة ، روتردام ، خلال عطلة نهاية الأسبوع.