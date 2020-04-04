وفى بنما، اعتقل أكثر من 5 آلاف شخص في الأسابيع القليلة الماضية لخرقهم قواعد حظر التجوال، كما تم احتجاز 424 شخصا آخرين لعدم التزامهم بقواعد تجعل خروج الرجال والنساء من المنازل في أيام محددة بالتناوب.
في الوقت نفسه، ألقي القبض على 712 شخصا في السلفادور لعدم التزامهم بالحجر المنزلي الإجباري الذي فرضه الرئيس نجيب أبو كيلة.