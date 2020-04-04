استمرار الدورات التدريبية المكثفة للفرق الطبية بالشرقية علي أعمال العناية

الشرقية - إيمان مهنى

في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الصحة بالشرقية ، استعدادا لأي مستجدات تخص فيروس كورونا، قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بالاستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب أطباء الباطنة العامة، والتخصصات الطبية الأخري "القلب، الصدر، الحميات، الجهاز الهضمي، المتوطنة، النفسية والعصبية" بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

حيث قام اليوم مشرفو العنايات المركزة بمستشفيات "الصالحية الجديدة، وكفر صقر، وههيا المركزي"، بتدريب الفرق الطبية بهذه المستشفيات من الأطباء، علي أعمال العناية المركزة المختلفة للاستعانة بهم بالنوبتجيات بالعنايات المركزة وقت الحاجة، والتدريب علي كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، والمونيتور، وكيفية عمل الإنعاش القلب الرئوى، والمتقدم، للأطباء والتمريض، مع التدريب علي سبل التعامل الآمن مع المرضي بالعناية، وأساليب وسياسات مكافحة العدوي للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة انتشار العدوي داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، وكيفية متابعة الحالات المرضية للحصول علي أفضل خدمة طبية، وكيفية إتباع الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى أثناء التعامل مع مرضي الأمراض التنفسية، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة، وأهمية ارتداء الوقايات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.

يشار أن محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضية ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.

أن تلك القرارات شملت غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة الى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تضم تجمعات للمواطنين بالاضافه الى منع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا علي صحة وأرواح العاملين والمواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.