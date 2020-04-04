استمرار اعمال التطهير والتعقيم ورش الشوارع بقرية أولاد حمزة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بسوهاج برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينةالمنشاة أعمال التطهير والتعقيم بقرية أولاد حمزة وذلك من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات جاء ذلك ضمن الاجراءات الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا المستجد ، و استهدفت الحملة طريق أولاد علي الرشايدة ومدخل العسيرات العجوبيه ومسجد القورة التابع لأولاد جبارة ومسجد بلال بن رباح بالدويرات.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة أنه تم إستهداف المناطق المذكورة وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق شنت الوحده المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حملة نظافة مسائية ورش تعقيم وتطهير جميع شوارع مدينة البلينا وتم رفع حولى 45 طن من القمامة والمخلفات وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بمنظومة النظافه وتعقيم وتطهير الشوارع بالمدن والاحياء

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا بتفقد حمله نظافة مكبرة بقرية بنى حميل التابعة لمركز البلينا استهدف طريق المره وتم رفع أكثر من حولى 175 طن من التراكمات وذلك بحضور جمال عبد السلام سكرتير القريه وعلى عبد العزيز مساعد رئيس قرية بنى حميل وذلك لظهور القريه بالمظهر الحضارى الذى يليق بها

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، برئاسة لطفى محمد على رئيس المركز، وتحت إشراف هلال زكى ومحمد فقير نواب رئيس المركز المدينة حملة مكبرة على الأسواق لمراقبة الأسعار، حيث أسفرت عن تحرير 39 محضرا تموينيا وصحة وأشغالات ونظافة، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمراقبة الأسواق.



