استكمال تنفيذ أكبر مجمع اسلامى بمركز الداخلة رغم الحظر

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت،عن استكمال تنفيذ المجمع الاسلامي بمدينة موط في مركز الداخلة ووجه الزملوط، خلال تفقده للمشروع اليوم، بسرعة الانتهاء من كافه الأعمال في التوقيتات المحددة والالتزام بالجدول الزمني في التنفيذ، وتذليل كافة العقبات لتوفير كافه الاحتياجات لتجهيز المجمع.

أوضح المحافظ، أن المجمع يجري إنشاؤه على مساحة 2000 متر،ويتكون من طابقين يضم الطابق الأول مسجد على مساحة 1200 متر، ويستوعب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلي للسيدات و13 دورة مياه.

وكان محافظ الوادي الجديد وجه باستكمال خطه زمنيه عاجله لمشروع المجمع الإسلامي بموط، وذلك لتنفيذها حتى أول شهررمضان القادم، وفي حاله التأخيرعن الخطه المحدده يتم الاستعانه وتكليف استشاري إضافي للمساهمة في الإشراف لسرعه الإنتهاء من الأعمال النهائيه حيث وجه أيضا بصرف مستحقات المقاول لسرعه التنفيذ، والانتهاء من الدورالأرضي بالمسجد وتجهيزه أمام المواطنين لبدء الصلاه فيه خلال شهررمضان القادم.

وكانت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد،أعلنت مؤخراعن البدء الفعلي في مشروع إقامة مجمع إسلامي كبير بمركز الداخلة بتكلفة 20 مليون جنيه حيث جرى الانتهاء من أعمال الحفر والانشاء في موقع المشروع بمدينة موط، بعد إزالة المسجد القديم بالموقع والذي كان يسمي مسجد موط الكبير، وذلك بهدف إقامة مجمع إسلامي كبير بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المجمع يقام علي مساحة 1500 متر مربع، ويضم مسجد كبير، ودار مناسبات، ومصلي للسيدات، علي أن ينتهي المشروع بشكل كامل على أن يدخل الخدمة في شهر يوليو 2020.