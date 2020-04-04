اليوم السابع
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ارتفاع 6 درجات بحرارة الجو اليوم ورياح تصل للعاصفة غربا

السبت، 04 أبريل 2020 10:37 ص
ارتفاع 6 درجات بحرارة الجو اليوم ورياح تصل للعاصفة غربا الطقس
كتب محمود راغب

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يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للررودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة  بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

وشهد أمس الجمعة، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث شهدت القاهرة الكبرى طقس معتدل شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.


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