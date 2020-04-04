اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 02:52 م
خالد صلاح
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ارتفاع وفيات كورونا فى سويسرا إلى ‭540‬ والإصابات تتجاوز 20 ألفا

السبت، 04 أبريل 2020 02:17 م
ارتفاع وفيات كورونا فى سويسرا إلى ‭540‬ والإصابات تتجاوز 20 ألفا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم السبت، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 540 ارتفاعا من 484 أمس الجمعة. وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضا إلى 20278 من 19303 أمس. ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثا للموقف الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وتعانى دولة سويسرا من أزمة كبيرة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تحتاج البلاد إلى ألف سرير "عناية مركزة" خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أعداد المصابين بهذا الفيروس.
 
وفحصت سويسرا، 110 آلاف شخص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وإلى حين الحصول على النتائج النهائية فإن عدد المصابين مستمر في التزايد، وتبين حتى الآن أن 13% ممن خضعوا للفحص مصابون.
 
يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر لأول مرة نهاية العام الجارى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ثم إلى عدد كبير من دول العالم، بسبب سهولة انتشاره، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها من أجل السيطرة عليه.

سويسرا

وفيات كورونا

فيروس كورونا

كورونا

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