اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 11:46 ص
خالد صلاح
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ارتفاع عدد وفيات كورونا فى إسبانيا إلى 11744 والإصابات لـ 124736

السبت، 04 أبريل 2020 11:43 ص
ارتفاع عدد وفيات كورونا فى إسبانيا إلى 11744 والإصابات لـ 124736 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 124736 من 117710 أمس، وارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11744 من 10935 أمس.

وكانت قد أشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز يعيد تركيز نشاطه للتخطيط حول إعادة فرض تمديد الطوارئ مع تشديد الإجراءات لمنع نقل عدوى كورونا، مع توقعات تمديد آخر.

وقال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، إن منحنى الحالات الجديدة في إسبانيا أصبح تحت السيطرة، وأن إجراءات الطوارئ الصارمة التي تم وضعها لإغلاق البلاد تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أن البيانات تظهر لنا أن المنحنى استقر وأنه تم تحقيق الهدف الإساسى وهو بلوغ ذروة المنحنى وأنه تم بدء مرحلة التباطؤ.

وتعرضت الحكومة الإسبانية لانتقادات من أحزاب المعارضة، وبعض العاملين الصحيين والنقابات بسبب النقص المبلغ عنه في مرافق وحدة العناية المركزة، ونقص معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يعانون الإجهاد.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

اسبانيا

وفيات كورونا

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