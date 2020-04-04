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ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى 246 ألف حالة

السبت، 04 أبريل 2020 10:03 م
ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى 246 ألف حالة فحص كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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كشف إحصاءات بعض المواقع التى ترصد معدلات الإصابة والتعافى من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى 246 ألف حالة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن إجمالى عدد الوفيات تخطى الـ 64 ألف حالة، فى حين وصل عدد المصابين بالمرض حول العالم إلى مليون و190 ألف حالة.

 

كشف صحيفة ،south china post أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء فى إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأكدت المنظمة أنها تدعم المبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط تفشي وباء فيروس كورونا.

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه يجب ترك الأقنعة الجراحية" الكمامات الطبية" للعاملين بمجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض فى حين يجب على الجمهور استخدام القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسي.

 

ويأتي الموقف المحدث فى الوقت الذي يشير فيه المزيد من البحث العلمي إلى التأثير الإيجابي لارتداء الكمامات في منع انتشار الفيروس التاجي، حيث تطلب المزيد من الحكومات في أوروبا من الناس تغطية أنوفهم وأفواههم في الأماكن العامة.

 

وقال الدكتور مايكل ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية "يمكننا بالتأكيد أن نرى الظروف التي يمكن أن يساعد فيها استخدام الكمامات المصنوعة محليًا واالمصنوعة من القماش على مستوى المجتمع في الاستجابة الشاملة لهذا المرض".

 

وقال رايان " سندعم الحكومات التي ترغب في اتباع نهج مدروس في استخدام الكمامات والتي تتضمن ذلك كجزء من الاستراتيجية الشاملة للسيطرة على هذا المرض".

 

من خلال الاستراتيجية الشاملة، تعني منظمة الصحة العالمية تدابير مثل تشجيع غسل اليدين والإبعاد الجسدي ، والاختبار السريع لتحديد المصابين وإصابتهم بالحجر الصحي.

 


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