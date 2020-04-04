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ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى 240 ألف حالة

السبت، 04 أبريل 2020 05:54 م
ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى 240 ألف حالة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم، إلى 240 ألف حالة؛ وفى وقت سابق أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت بأن هناك أكثر من 840 ألف إصابة نشطة بفيروس كورونا حول العالم بعد استثناء أعداد المتعافين وحالات الوفاة، وفى وقت سابق كشف صحيفة south china post أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء فى إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

 

وأكدت المنظمة إنها تدعم المبادرات الحكومية التى تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط تفشى وباء فيروس كورونا.

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه يجب ترك الأقنعة الجراحية "الكمامات الطبية" للعاملين بمجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض، فى حين يجب على الجمهور استخدام القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسى.


كورونا

شفاء

إصابات

فيروس كورونا

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