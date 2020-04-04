اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 05:57 م
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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" فى إسرائيل إلى 44 حالة

السبت، 04 أبريل 2020 05:26 م
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" فى إسرائيل إلى 44 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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أظهر تقرير وزارة الصحة فى إسرائيل، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 44 حالة وتجاوز عدد المصابين بالوباء 7500 شخص من بينهم نحو 115 شخصًا فى حالة خطيرة، بينهم 98 على أجهزة التنفس.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن عدد المصابين بالفيروس فى جميع أنحاء إسرائيل ارتفع إلى أكثر من 100 شخص فى أخر 24 ساعة؛ ليصل إجمالى عدد المصابين إلى 7589 حالة بحلول صباح اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الوفيات مستمر فى الارتفاع، حيث توفى ثمانية أشخاص اليوم؛ مما رفع حصيلة ضحايا الفيروس فى إسرائيل إلى 44 حالة.

 


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