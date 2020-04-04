وقال ملحم إن من بين المصابين 8 أطفال تحت سن الـ18 عاما، وأن بعض المصابين من العمال ومخالطيهم، إضافة إلى عائدين من الخارج .. موضحا أن المصابين هم 10 من الإناث و12 من الذكور.