اليوم السابع
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا إلى 12 ألفا و 924 حالة

السبت، 04 أبريل 2020 06:33 م
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا إلى 12 ألفا و 924 حالة رئيسس وزراء كندا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا إلى 12 ألفا و 924 حالة إصابة.

 

وفى وقت سابق أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا إلى 11747

من ناحية أخرى أظهرت بيانات من الوكالة المعنية بالصحة العامة في كندا امس  الخميس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى عشرة آلاف بينما زاد عدد الوفيات إلى 127 بما يشكل ارتفاعا بنسبة 21 %.

 

وأضافت الوكالة أن عدد المصابين زاد إلى 10132 من 9017 أمس الأربعاء الذي كان عدد حالات الوفاة فيه 105.

 

رصدت الحكومة الكندية، يوم الثلاثاء، مليارى دولار لشراء لوازم طبية فى الأسابيع المقبلة، في إطار جهودها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

 

وكشف رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، خلال مؤتمره الصحفى اليومي فى أوتاوا، عن توقيع اتفاقيات مع 3 شركات لشراء أجهزة التنفس الصناعية والكمامات الطبية وأدوات فحص الكشف عن الفيروس وغيرها من المستلزمات الطبية.

 

وأضاف ترودو أن كل هذه المعدات ستكون متوفرة في غضون أسابيع قليلة، خاصة مع تجاوب ثلاثة آلاف شركة مع نداء الحكومة.

 

ووقعت أوتاوا على اتفاق نوايا مع 5 شركات أخرى لتوفير هذه المعدات، كما قال رئيس الحكومة.

 

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت قبل نحو أسبوعين عن خطة لتقديم الدعم المالي للشركات التي تغير نشاطها لإنتاج المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعية والألبسة الطبية الواقية، ومساعدة الشركات التي تنتج هذا الطراز من المعدات.

 


كندا

كورونا

إصابات

كوفيد

19

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