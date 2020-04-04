اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 373 حالة وفاة و6443 إصابة

السبت، 04 أبريل 2020 05:21 م
ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 373 حالة وفاة و6443 إصابة كورونا فى السويد
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 373 وفاة بعد تسجيل 40 حالة جديدة، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة الى 6443 حالة، بزيادة 89 حالة، مقارنة بأرقام أمس الجمعة.

ووفقا لوسائل إعلام سويدية، أوضحت الصحة أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية فى أقسام الطوارئ وصل إلى 520 شخصا.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير نشره التلفزيون السويدى، اليوم السبت، أن ربع دور رعاية المسنين فى العاصمة ستوكهولم فيها إصابات بفيروس كورونا وقدر عدد المصابين من كبار السن فى هذه الدور بنحو 500 حالة.

أوضح التقرير أن نحو 16 ألف شخص يعيشون فى حوالى 400 سكن خاص لكبار السن فى مقاطعة ستوكهولم، وفى 100 من الدور، أصيب واحد أو أكثر من المسنين بالفيروس، بمعدل 3.1% وفقا لبيانات من مقاطعة ستوكهولم، ما يعنى إصابة نحو 500 شخص.

وعلى جانب متصل، وفى تجربة سريرية صغيرة، حصلت جامعة كارولينسكا بالسويد على الموافقة على البدء فى التجارب على حوالى 30 مريضًا مصابين بفيروس كورونا فى تلقى بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من المرض، يأتى ذلك بعد أن وافقت هيئة المراجعة الأخلاقية السويدية على العلاج التجريبى، وسيتم تقييم فعاليته فى دراسة أجراها باحثون فى معهد كارولينسكا ومستشفى كارولينسكا الجامعى.

ووفقا للموقع الرسمى لجامعه كارولينسكا السويدية يعد استخدام بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا لعلاج أولئك الذين لا يزالون مرضى ممارسة شائعة تمت تجربتها ضد كل وباء جديد تقريبًا منذ الإنفلونزا الإسبانية فى أوائل القرن العشرين.

وبحسب جواكيم ديلنر، أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية فى معهد كارولينسكا ،كان للعلاج بالبلازما بعض التأثير على حوالى نصف جميع الإصابات التى تمت تجربتها فى القرن الماضي.

وأكد ديلنر، الذى يقود الدراسة: "لا نعرف ما إذا كانت ستعمل ضد فيروس كورونا، ولكن نظرًا لأنها عملت على العديد من الإصابات الأخرى فيجب أن نحاول".

 


السويد

كورونا

فيروس كورونا

ستوكهولم

كوفيد 19

كورونا فى السويد

ضحايا فيروس كورونا

كورونا مصر

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السويد توافق على بدء تجارب سريرية لاستخدام بلازما المتعافين لعلاج مصابى كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:00 م

السويد تسجل 51 وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يصل لـ333 حالة و6078 إصابة

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:47 م

السويد تنتقل لمستوى جديد من أزمة كورونا بعد ارتفاع الوفيات لـ282 والإصابات 5466

الخميس، 02 أبريل 2020 10:54 م

رغم الجائحة.. السويد تفتح مدارسها الابتدائية وتعقد الاجتماعات المكثفة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:30 م

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 180 حالة وفاة وإصابة 4435

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة