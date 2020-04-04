وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قد أكد ، أمس الجمعة، أن بلاده ستنظم 17 رحلة جوية لإعادة رعاياها العالقين في الخارج إلى الوطن بدءا من اليوم السبت وحتى 11 أبريل الجارى.

وبموجب الخطة التي وافقت عليها لجنة التنسيق الوطنية حول جائحة كورونا، قررت السلطات إيلاء الأولوية لإعادة رعاياها العالقين في الترانزيت في طريق عودتهم إلى البلاد يليهم أولئك الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، ثم يأتي الباكستانيون الذين يعملون أو يدرسون في الخارج في المركز الثالث في قائمة الأولويات.. مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحص جميع الوافدين إلى المطار.