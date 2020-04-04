اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى موسكو لـ 3357 حالة

السبت، 04 أبريل 2020 10:40 ص
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى موسكو لـ 3357 حالة فريق طبى لمكافحة كورونا
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت سلطات العاصمة الروسية "موسكو"، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى المدينة إلى 3 آلاف و357 شخصا؛ بزيادة 434 حالة عن اليوم السابق، وسجلت موسكو قبل صدور هذه البيانات ألفين و923 إصابة، و24 وفاة و168 حالة شفاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة للفيروس في روسيا، حيث شهدت تسجيل أكثر من 50% من إجمالي عدد الوفيات والإصابات بالبلاد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن فريقا من العسكريين المتخصصين الروس الذين وصلوا إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشى فيروس كورونا قاموا بتعقيم كامل لدور المسنين فى مدينة لومبارديا.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" - اليوم السبت، أن العسكرين الروس أنهوا أعمال التطهير والتعقيم لدور المسنين والأماكن المحيطة بها في إقليم لومبارديا بشمالي إيطاليا.

ويعمل الأطباء وأخصائيو الأوبئة والمتخصصون في المجال الكيميائي والبيولوجي التابعون لوزارة الدفاع الروسية، مع الخبراء الإيطاليين، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في دور المسنين في المدن الواقعة بإقليم لومباريا، أكثر المناطق تضررا في إيطاليا.

هذا ووصلت منذ 22 مارس الماضي 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها معدات طبية ومختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس عن تسجيل 766 حالة وفاة و4585 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 14 ألفا و681 حالة، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 119 ألفا و827 حالة.

 


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