اليوم السابع
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اتحاد النقل الجوى: 23 مليار دولار خسائر القطاع بأفريقيا والشرق الأوسط

السبت، 04 أبريل 2020 12:01 م
اتحاد النقل الجوى: 23 مليار دولار خسائر القطاع بأفريقيا والشرق الأوسط شركات الطيران
كتبت آمال رسلان 

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دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوى الحكومات فى أفريقيا والشرق الاوسط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم الإغاثة المالية لشركات الطيران، حيث وصل أحدث سيناريو متصور للخسارة المحتملة في عائدات شركات النقل في أفريقيا والشرق الأوسط إلى 23 مليار دولار أمريكي (19 مليار دولار أمريكي في الشرق الأوسط و 4 مليارات دولار في أفريقيا).

 

 وأوضح الاتحاد أن هذا يعني انخفاض عائدات الصناعة بنسبة 32% لأفريقيا و 39% للشرق الأوسط لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

 

وتشمل الآثار المتوقعة فى دول افريقيا والشرق الاوسط الأتى:

• المملكة العربية السعودية انخفاض عدد الركاب بمقدار 26,7 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 5,61 مليار دولار أمريكي وتعرض 217 ألف و 570 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 13,6 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد السعودي.

• الإمارات العربية المتحدة انخفاض عدد الركاب بمقدار 23,8 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 5,36 مليار دولار أمريكي وتعرض 287 ألف و 863 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 17,7 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد الإماراتي.

 • مصر انخفاض عدد الركاب بمقدار 9,5 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 1,6 مليار دولار أمريكي وتعرض 205 ألف و 560 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 2,4 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد المصري.

• الأردن انخفاض عدد الركاب بمقدار 2,8 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 0,5 مليار دولار أمريكي وتعرض 26 ألف و 400 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 0,8 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد الأردني.

 • قطر انخفاض عدد الركاب بمقدار 3,6 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 1,32 مليار دولار أمريكي وتعرض 53 ألف و 640 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 2,1 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد القطري.

• جنوب أفريقيا انخفاض عدد الركاب بمقدار 10,7 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 2,29 مليار دولار أمريكي وتعرض 186 ألف و 850 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 3,8 مليار دولار مساهمة في اقتصاد جنوب أفريقيا.

 • نيجيريا انخفاض عدد الركاب بمقدار 3,5 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 0,76 مليار دولار أمريكي وتعرض 91 ألف و 380 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 0,65 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد النيجيري.

 • إثيوبيا انخفاض عدد الركاب بمقدار 1,6 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 0,3 مليار دولار أمريكي وتعرض 327 ألف و 62 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 1,2 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد الإثيوبي.

 • كينيا انخفاض عدد الركاب بمقدار 2,5 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 0,54 مليار دولار أمريكي وتعرض 137 ألف و 965 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 1,1 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد الكيني.

 


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