اليوم السابع
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إيران وأمريكا تتبادلان الاتهامات.. طهران تنتقد تصريحات بومبيو حول قتل معارض بتركيا

السبت، 04 أبريل 2020 03:42 م
إيران وأمريكا تتبادلان الاتهامات.. طهران تنتقد تصريحات بومبيو حول قتل معارض بتركيا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو واتهم فيها دبلوماسيين إيرانيين بالوقوف وراء قتل معارض إيراني في تركيا في نوفمبر.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على تويتر اليوم السبت "حقيقة مثبتة: "دبلوماسيو" الولايات المتحدة يعملون منذ وقت طويل في الانقلابات وتسليح الإرهابيين".

وأضاف "لكن الوزير بومبيو... وأساتذته وصلوا بذلك ’العمل’ لمستويات جديدة تماما".

وكان قد وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، الدبلوماسيون الإيرانيون أنهم عملاء للإرهاب، مشيرا إلى أنهم قاموا بعمليات اغتيال متعددة ومؤامرات تفجير في أوروبا العقد الماضى.

وقال بومبيو فى تصريح نقله عنه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية: "إن التقارير التي تفيد بتورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض في تركيا مثيرة للقلق ولكنها تتوافق تماماً مع مهامهم - "الدبلوماسيون" الإيرانيون هم عملاء للإرهاب وقاموا بعمليات اغتيال متعددة ومؤامرات تفجير في أوروبا على مدى العقد الماضي".


ايران

تركيا

مايك بومبيو

معارض تركى

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