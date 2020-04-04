وشدد المبعوث على ضرورة تعليق العقوبات الدولية حول العالم وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي قال في خطاب إلى القوى الاقتصادية لمجموعة العشرين إن العقوبات تعمق المخاطر الصحية لملايين من الناس وتضعف مسعى الدول لاحتواء الفيروس. 