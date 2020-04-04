إيران تحول التباعد الاجتماعى لتباعد ذكى ومخاوف من ذروة جديدة لكورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم السبت، أن البلاد تواصل تطبيق خطة التباعد الإجتماعى وتحويلها لـ "تباعد ذكى"، ستعلن وزارة الصحة الإيرانية عن تفاصيلها اليوم.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إلى جانب أولوياتنا فى تأمين سلامة وصحة المواطنين ومعيشتهم، هناك أهمية بالنسبة لعمل الطبقة الفقيرة ومستقبل أبناءنا.

وفى غضون ذلك، كشف نائب وزير الصحة الإيرانى ، ايرج حريرجي، عن ازدحام شهدته الشوارع الإيرانيون اليوم، السبت، عقب انتهاء عطلة عيد النوروز (رأس السنة الشمسية)، ووصف بذلك بالأمر المقلق.

وقال حريرجي، مستوى الازدحام اليوم، أثار قلقنا، هؤلاء الأشخاص من الممكن أن يحملوا الفيروس إلى منازلهم أو أماكن عملهم.

وكان أعلن اليوم، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن إجمالي وفيات فيروس كورونا زاد إلى 3452 السبت بعد وفاة 158 شخصا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف للتلفزيون الحكومي أن إجمالي الإصابات بلغ 55743 منها 4103 حالات حرجة.