اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تحول التباعد الاجتماعى لتباعد ذكى ومخاوف من ذروة جديدة لكورونا

السبت، 04 أبريل 2020 01:24 م
إيران تحول التباعد الاجتماعى لتباعد ذكى ومخاوف من ذروة جديدة لكورونا الرئيس الايرانى حسن روحانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم السبت، أن البلاد تواصل تطبيق خطة التباعد الإجتماعى وتحويلها لـ "تباعد ذكى"، ستعلن وزارة الصحة الإيرانية عن تفاصيلها اليوم.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إلى جانب أولوياتنا فى تأمين سلامة وصحة المواطنين ومعيشتهم، هناك أهمية بالنسبة لعمل الطبقة الفقيرة ومستقبل أبناءنا.

وفى غضون ذلك، كشف نائب وزير الصحة الإيرانى ، ايرج حريرجي، عن ازدحام شهدته الشوارع الإيرانيون اليوم، السبت، عقب انتهاء عطلة عيد النوروز (رأس السنة الشمسية)، ووصف بذلك بالأمر المقلق.

وقال حريرجي، مستوى الازدحام اليوم، أثار قلقنا، هؤلاء الأشخاص من الممكن أن يحملوا الفيروس إلى منازلهم أو أماكن عملهم.

وكان أعلن اليوم، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن إجمالي وفيات فيروس كورونا زاد إلى 3452 السبت بعد وفاة 158 شخصا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف للتلفزيون الحكومي أن إجمالي الإصابات بلغ 55743 منها 4103 حالات حرجة.


ايران

كورونا

على لاريجانى

تفشي كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يواصل التسلل داخل البرلمان الإيرانى.. اصابة جديدة بين النواب

السبت، 04 أبريل 2020 11:02 ص

كورونا يقتحم نادى الدبلوماسية بالعالم.. سفيرة الفلبين بلبنان الأحدث فى قائمة وفيات السفراء.. الفيروس يلتهم نائب سفير بريطانيا بالمجر.. وفاة دبلوماسى أمريكى وإصابة موظفى الخارجية.. ويطال دبلوماسيين فى إيران

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:00 م

كورونا يتغول فى البرلمان الإيرانى رغم تعليق جلساته.. الفيروس يطول رئيسه ويغير خريطة الإصابات فى هيكل السلطة فى إيران.. "لاريجانى" يدخل قائمة الإصابات البالغ عددها 50 ألف.. وإصابة 23 نائبا آخر تنذر بالمزيد

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة