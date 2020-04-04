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إغلاق مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا لإصابة مترجم رئيس المفوضية بكورونا

السبت، 04 أبريل 2020 10:11 ص
إغلاق مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا لإصابة مترجم رئيس المفوضية بكورونا
كتبت: هناء أبو العز

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علقت مفوضية منظمة الاتحاد الأفريقي عمل موظفيها داخل مقر المنظمة بأديس أبابا لمدة ثلاثة أسابيع قابله للتجديد، على أن يستمروا في ممارسة كافة أعمالهم من خلال بقائهم في بيوتهم عبر شبكة الإنترنت، مع السماح لهم بالتواجد في المنظمة للأعمال الضرورية، وذلك اتباعا لسياسة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وكان المترجم الخاص لرئيس المفوضية موسي فكي محمد  قد أصيب بفيروس كورونا .
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوياريك، قد أعلن الشهر الماضي  إغلاق مقر الأمم المتحدة في نيويورك  أمام عامة الناس ويعلق جميع الجولات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وذكر دوياريك "لزيادة الحذر وبعد قرار خفض عدد الموظفين الموجودين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، فقد تقرر إغلاق المقر أمام عامة الناس وتعليق جميع جولات الزيارة حتى إشعار آخر".

كورنا

الاتحاد الافريقى

غلق مفر اثيبويا

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