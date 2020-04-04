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إزالة عشش أقامها بعض أهالى الحسينية كمقاهى فى الشرقية .. صور

السبت، 04 أبريل 2020 04:21 م
إزالة عشش أقامها بعض أهالى الحسينية كمقاهى فى الشرقية .. صور إزالة عشش
الشرقية - إيمان مهنى

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تمكن المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية، ورئيس قسم الإشغالات وكافة موظفى القسم وبمرافقة معدات الحملة الميكانيكية وبرج كهرباء رئاسة المركز، من إزالة العشش التى أقيمت بعزبة التل وموقف أزولين بالمخالفة للقانون والتى كانت تدار كقهاوى بلدية تقدم الشيش لمرتاديها .

 وكلف قسم الإنارة بالمركز بنزع كافة النزلات وسرقة التيار الكهربائى ونزع كافة اللافتات والبنارات المخالفة، و قام  أيضا وبمرافقة قسم الإشغالات بفض سوق السمك بالمدينة وفتح كافة الشوارع الرئيسية والفرعية أمام المارة والسيارات .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضية ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة  فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت القرارات غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة الى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تضم تجمعات للمواطنين بالاضافه إلى منع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا على صحة وأرواح العاملين والمواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

 

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