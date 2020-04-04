إزالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية الرزيقات وتكريم 3 أمهات بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، عن ورود إثبات حالة من الوحدة الزراعية تفيد بقيام أحد المواطنين ويدعى "ع.ع.ا" المقيم ناحية الرزيقات قبلى، بحفر قواعد بغرض البناء بمنطقة حوض الساحل، وعلى الفور قامت الوحدة المحلية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الإزالة فى المهد، كما قام المواطن بإعادة التعدى مره أخرى وتمت الإزالة، وأشرف على الإزالة على عثمان نائب رئيس المركز، ويوسف نصير رئيس قرية الرزيقات.

وفى نفس السياق أعلنت نورا عثمان مسئول وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، عن تكريم عدد من الأمهات المثاليات فى إطار إحتفالات عيد الأم، بمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، وذلك برعاية ودعم العميد عبد الله عاشور رئيس المدينة، مضيفةً أنه تم إتخاذ الإحتياطات الإحترازية التى تتخذها الدولة، وذلك خلال تكريم 3 سيدات أمهات لأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكدت مسئول وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه يأتى هذا التكريم إستكمالاً لما قامت به الوحده بباقى المراكز والمدن، حيث وصل عدد الأمهات المكرمات على مستوى المحافظة 18 أم، شملوا جميع المراكز والمدن بالإضافة إلى تكريم عدد 4 أمهات بديلات، كما قامت رئيسة الوحده بتقديم شهادة تقدير لكل رئيس مدينة تقديراً وإعترفاً بدورهم الفعال فى تكريم الأمهات المثاليات بمدينته.

وكان قد استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، 5 سيدات لتكريمهن كأمهات مثاليات عن مدينة الأقصر على هامش الاحتفال بعيد الأم المصرية، مشيداً بقصص كفاحهن المليئة بالعطاء والمثابرة، ومؤكداً أن الأم المصرية هى رمز للكفاح والصمود، وتضمن التكريم تقديم شهادات تقدير لكل سيدة، حيث وجه محافظ الأقصر، كلمته لكل أم لديها إبن أوإبنه من ذوى الإحتياجات الخاصة، بألا تستسلم لليأس، قائلاً:- "دي عطية من ربنا لازم نشكره عليها"، وشهد التكريم كلا من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ونورا عثمان مدير ادارة الإستثمار ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.



تكريم 3 أمهات لأطفال ذوى إحتياجات خاصة بأرمنت



إزالة حالة تعدى بقرية الرزيقات