اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 05:56 م
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إحباط هجوم إرهابى فى مورمانسك شمال غرب روسيا

السبت، 04 أبريل 2020 05:01 م
إحباط هجوم إرهابى فى مورمانسك شمال غرب روسيا عناصر من الجيش الروسى
موسكو أ ش أ

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أعلن مركز المعلومات الروسى التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليوم  السبت  تصفية إرهابى خطط لتنفيذ هجوم فى مدينة مورمانسك فى أقصى شمال غربى روسيا، حيث عثر بحوزته على عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر.

وجاء فى بيان المركز - أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أثناء أنشطة البحث العملياتى فى مورمانسك، حدد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى مكان وجود أحد رجال العصابات المسلح والذى كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي، وعند محاولة إلقاء القبض عليه، فتح هذا الإرهابى النار على القوات الخاصة حيث جرى تحييده". وتم العثور فى موقع إطلاق النار، على عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر جاهزة للاستخدام.

وذكرت وكالة (سبوتنيك) أن نشطاء تمكنوا من التعرف على المجرم، وأنه كان مؤيدا لتنظيم "داعش" الإرهابى وخطط بعد الهجوم للذهاب إلى الشرق الأوسط للمشاركة فى أنشطة التنظيم.

وأشار مركز المعلومات الروسى التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى أنه "لا توجد إصابات بين رجال تطبيق القانون والسكان المدنيين".

 


هجوم إرهابى

مورمانسك

روسيا

أخبار روسيا

الشرطة الروسية

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