أهالى نزلة الزاوية ببنى سويف: ترعة الجنبية مصدر للتلوث وانتشار الأمراض (صور)

بني سويف أيمن لطفي

يعاني أهالي قرية نزلة الزاوية "عمار" بمركز ببا جنوب بني سويف من تحول ترعة مياه ري تمر بالقرية، إلي مصدر للتلوث وانتشار الأمراض، مطالببن بتغطيتها.

ويقول خالد حسن مهندس فني من أبناء القرية : يبلغ تعداد سكان القرية 10 آلاف نسمة، وتبعد خمسة عشر كيلو مترات من مدينة ببا، وتمر بها ترعة "جنبية عمار" والتي تنبعث منها الروائح الكريهة و تعد مصدرا لانتشار الأوبئة والأمراض ، وذلك نظرا لالقاء الأهالي المخلفات والقمامة والحيوانات والطيور النافقة وزجاجات البلاستيك بمياهها بشكل مستمر، علاوة على إنقاذ الأهالي لبعض الأطفال من الغرق بعد سقوطهم بها.

وأضاف محمد عبداللطيف ومحمد عويس من أبناء القرية : إن قريتنا تشتهر بين القرى المجاورة باسم "عمار" و يبلغ طول الجزء المار من الترعة أمام القرية خمسمائة متر، واقترحنا على المسؤولين تغطيته " صرف مغطي" وتحويله على ترعة "عمار" الموازية للترعة المارة بقريتنا ، وذلك بدلا من أعمال تبطين ترعة " جنبية عمار" المارة بقريتنا بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه ، والتي يواصل تنفيذها حاليا شركة مقاولات بتكليف من الرى، و لن يسهم " التبطين" في حل مشكلة تلوث مياه الترعة، مؤكدين على أهمية تغطية الجزء المار أمام القرية من الترعة واستغلال في إقامة مشروعات خدمية إذ تعاني القرية من عدم وجود مركز شباب.



ترعة الجنبية



ترعة الجنبية