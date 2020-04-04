اليوم السابع
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أنور قرقاش: تنفيذ اتفاق الرياض يوحد الصف لمواجهة مليشيات الحوثى

السبت، 04 أبريل 2020 12:07 م
أنور قرقاش: تنفيذ اتفاق الرياض يوحد الصف لمواجهة مليشيات الحوثى مليشيات الحوثى
كتب كامل كامل

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أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن، ويوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي .

 وقال  في حسابه على تويتر "  التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن"ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا، أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل "أحصنة طروادة" فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل".

فيما أكد الأمين العام للأمم المتحة أنطونيو جوتيريش، أن الدعوة التى أطلقتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار هى الآن فى غاية الأهمية فنحن كبشرية أمام حرب كبيرة مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وإذا لم تتوقف تلك الحروب والصراعات فسوف يهزمنا فيروس كورونا .

 

وأضاف جوتيريش ، فى لقاء مع قناة العربية اليوم، قائلا :" أناشد كل من يؤثر على أطراف الصراعات الدائرة فى ليبيا وسوريا واليمن، وكل مكان به صراع أن يتوقفوا ، على الجميع أن يعوا ذلك جيدا".

 

وعن الضربات التى وجهتها ملشيات الحوثى صوب الرياض الاسبوع الماضى، قال: "لقد شعرنا بالأسى لتفجر الأعمال العدائية باليمن وإطلاق الصواريخ ضد السعودية،  ووالشعب اليمنى عانى كثيرا وعلينا أن نحل السلام بهم، فهم شعب كريم ويستحق أن ينعم بالسلام.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا منذ 10 أيام إلى وقف إطلاق نار فورى على مستوى العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

 


اليمن

الأمين العام للأمم المتحدة

الحوثيين

الامارات

السعودية

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