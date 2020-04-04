اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أنطونيو جوتيريش: بالتضامن وحده يمكننا هزيمة كورونا المستجد وبناء مستقبل أفضل

السبت، 04 أبريل 2020 03:25 م
أنطونيو جوتيريش: بالتضامن وحده يمكننا هزيمة كورونا المستجد وبناء مستقبل أفضل أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن ما يحتاجه العالم الآن، هو التضامن، قائلا:"فقط بالتضامن يمكننا التغلب على جائحة كورونا المستجد".

 

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ما يحتاجه العالم الآن هو التضامن، فقط مع التضامن يمكننا هزيمة والتغلب على كوفيد 19، وبناء مستقبل أفضل".

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

 

وفى سياق آخر، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد حذر من أن "الأسوأ لم يأت بعد" في الدول التي تشهد نزاعات، داعيا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على وقف انتشار كوفيد-19، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

 

وأضاف جوتيريش، خلال تقديمه تقريرا بشأن التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته يوم 23 مارس، أنه "توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة كوفيد-19 حاليا إلى جميع مواقع النزاع".

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق نداء، في 23 مارس، لوقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم لمكافحة وباء كوفيد-19 بشكل أفضل.

 

وفي هذا السياق، جمعت عريضة، أطلقتها منظمة غير حكومية، لدعم نداء الأمم المتحدة، حوالى مليون توقيع حتى الخميس، بينما لا يسجل تراجعا في القتال في هذه البلدان.

وفي لقائه اليومي مع الصحافيين، عبر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن ارتياحه لهذه المبادرة التي قامت بها منظمة "آفاز". وقال: "نحن مسرورون جدا بالعدد الذي يمكن أن تجذبه هذه العريضة"، مؤكدا ضرورة "الضغط على المتحاربين".

وأعلنت مجموعات مسلحة أو متحاربون في بعض الدول (الفلبين والكاميرون وكولومبيا...) أنهم مستعدون لوقف الأعمال القتالية لكن لم يطبق شيء من ذلك.

وقالت ليتيسيا كورتوا ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس: "للأسف يتواصل القتال في معظم المناطق التي نتواجد فيها".

وأضافت أن "المعارك مستمرة، وما زال جرحى يصلون إلى مستشفيات التي ندعمها، في جنوب السودان مثلا"، مشيرة إلى معلومات تردها من فرق منظمتها في مناطق قتال.

وتابعت أن وقفا لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم "ضروري"، موضحة أنه "من المهم في الوقت نفسه الإشارة إلى الحاجة الملحة للعاملين في المجال الإنساني لمواصلة عملهم بأفضل قدراتهم ليتمكنوا من التأثير على الوضع" الذي أصبح أصعب مع انتشار الوباء.

وتوظف اللجنة الدولية للصليب الأحمر 20 ألف شخص في العالم، وخصوصا في بلدان تشهد نزاعات أو أزمات.

 


انطونيو جوتيريش

كورونا المستجد

كورونا

كورونا نيوز

كورونا ميتر

كوفيد 19

كورونا 2020

عدد مصابى كورونا

اعداد الاصابات بكوورنا

مصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لتوحيد الجهود فى مواجهة كورونا.. كـوفيد-19 هو أعظم اختبار واجهناه معا منذ تشكيل المنظمة.. جوتيريش يقدم روشتة لمواجهة الأثار السلبية للفيروس القاتل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:30 م

بابا الفاتيكان يدعم دعوة جوتيريش لوقف عالمى لإطلاق النار للتركيز على كورونا.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 03:21 م

البابا فرنسيس يدعم دعوة جوتيريش لوقف الصراعات للتركيز على مكافحة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 12:41 م

جوتيريش: ساعة الأرض تذكير أن الاجراءات الفردية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا

السبت، 28 مارس 2020 06:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة