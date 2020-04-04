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أمين الأطباء: ضم كورونا للأمراض المعدية يقنن إجراءات الصحة الاحترازية لمواجهة الفيروس

السبت، 04 أبريل 2020 03:00 ص
أمين الأطباء: ضم كورونا للأمراض المعدية يقنن إجراءات الصحة الاحترازية لمواجهة الفيروس الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتضمين مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية، هو قرار خاص بالأمراض التى من الممكن أن يحدث بها تفشي وباء، حيث يمنح وزارة الصحة الحق فى تفتيش أى أماكن وعمل إجراءات احترازية لها وتطهيرها، وتقييد الحركة من مكان لآخر.
 
وأوضح الطاهر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القرار يأتى تفعيلا للقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذى بدوره يمنح قانونية لقرارات وزارة الصحة حيال المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية، قائلا: مثل مرض الطعون عندما تفشى منذ فترة طويلة، بصدور مثل هذا القرار يمكن أن يتم منع دخول أو خروج أشخاص من نطاق جغرافى معين، بسند قانونى، وهو الذى قد تلجأ له وزارة الصحة فى حالة حاجتها لذلك.
 
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية، ونص القرار على "تطبيق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون" رقم 137 لسنة 1958، الذى صدر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
 
وتضمن القسم الأول من الأمراض المعدية الكثير من الأمراض الوبائية لعل أبرزها: الكوليرا، الطاعون، التيفوس (الحمى النمشية)، الجدري، الجمرة الخبيثة، الحمى الراجحة، الحمى الصفراء، وأجاز القانون لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة، ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.

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