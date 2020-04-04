أمن القليوبية: لم نرصد أى مخالفة محال فى بنها خلال يومى الخميس والجمعة

القليوبية نيفين طه

أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن أجهزة الأمن بدائرة قسم ثان بنها، لم تحرر أى محاضر مخالفات للمحال بدائرة القسم اخترقوا حظر التجول والذى يقرر بإغلاق كافة المحال التجارية تماما خلال يومى الخميس والجمعة.

وأشار المصدر الأمنى لليوم السابع، إلى أن جميع المحال التزمت تماما لقرار الحظر الذى أقرته أجهزة الدولة ولم يتم تحرر أى محضر مخالف لاختراق الحظر.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد