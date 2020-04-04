أمريكيون يعلنون تحدى العزل فى أحد السعف.. "الشيطان يحاول التفريق بيننا"

(رويترز)

تقطن ساندرا فى شارع بضاحية أنيقة هادئة خارج سينسيناتى بولاية أوهايو الأمريكية، وخلال الأسابيع القليلة الماضية فعلت كل شيء على النحو الصحيح: تحصنت بالبيت وعملت من مكتب مؤقت بداخله من أجل أن تساعد فى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن كنيسة سوليد روك الضخمة القائمة فى نفس الشارع طبقت نهجا مختلفا، فعلى الرغم من تحذيرات المسؤولين المحليين ومسؤولى الإدارة الأمريكية ظلت الكنيسة تقيم صلواتها التى يبلغ عدد المشاركين فيها ألف شخص، كما تعتزم الإبقاء على أبوابها مفتوحة فى أحد السعف وهو بداية أسبوع مقدس لدى الكنائس المسيحية.

وقالت ساندرا التى تعيش على مسافة كيلومترات قليلة من الكنيسة طالبة ألا ينشر اسمها الأخير "أعتقد أنهم يجب أن ينفذوا قوانين البلاد مثلما يدعونا الإنجيل".

واستطاعت رويترز التحقق على نحو مستقل من عنوان ساندرا وهويتها، وطلبت بلدية المنطقة والمسؤولون الصحيون من الكنيسة إغلاق أبوابها بلا طائل إلى الآن.

ولم ترد كنيسة سوليد روك على طلب رويترز الحصول على تعليق لكنها قالت فى موضع من بيان نشر فى موقعها الإلكترونى "نتخذ جميع الاحتياطات الضرورية لضمان صحة وسلامة أى شخص يأتى إلى كنيسة سوليد روك. لقد قلصنا صلواتنا الاعتيادية ولا توجد الأعداد الكبيرة من المصلين فى المبنى، لكن أبوابنا مفتوحة ونواصل أداء شعائر ديننا".

وستحتفل ملايين الكنائس الأمريكية بأحد السعف من البيوت فى مطلع الأسبوع بعد أن نقلت الأغلبية الساحقة من الكنائس صلواتها عن طريق الإنترنت التزاما بلوائح البقاء فى البيوت، لكن هناك جيوبا من الكنائس مثل سوليد روك من فلوريدا إلى تكساس مرورا بكاليفورنيا تفتح أبوابها وتدعو المصلين لحضور الصلوات مطلع الأسبوع.

وقال قس لويزيانا تونى سبيل فى مقابلة أجرتها معه رويترز "نحن نتحدى اللوائح لأن الله يأمرنا بنشر الإنجيل"، وتحدى سبيل (42 عاما) والذى يعتزم أداء ثلاث صلوات فى كنيسته الضخمة التى يأتى إليها ألف مصل فى ضاحية فى باتون روج فى أحد السعف أوامر الدولة وأقيمت ضده ست مخالفات قانونية بالفعل.

وقال "الكنيسة هى القوة الأخيرة التى تقاوم مناهضة المسيح، دعونا نتجمع بغض النظر عما يقوله أى أحد"، وبالنسبة لسبيل وآخرين تمثل أوامر الصحة العامة تهديدا للحرية الدينية والحقوق الدستورية.

وعلى فيسبوك كتب كيلى بيرتون وهو قس كنيسة لون ستار المعمدانية فى لون ستار بولاية نكساس "الشيطان يحاول التفريق بيننا وأن يبعدنا عن الصلاة معا لكننا لن نتركه ينتصر".